В Узбекистане поезд столкнулся с микроавтобусом

Короткая ссылка
При столкновении микроавтобуса с грузовым поездом в Наманганской области на востоке Узбекистана погибли два человека, пятеро пострадали.
В Узбекистане поезд столкнулся с микроавтобусом
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МЧС, на охраняемом железнодорожном переезде микроавтобус проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом.

«В результате ДТП находящиеся в автомобиле марки Damas двое граждан погибли, и пять граждан получили телесные повреждения», — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения маршрутного автобуса и грузового поезда в Азербайджане погибли два человека. Еще 42 получили ранения различной степени тяжести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить