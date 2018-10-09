В Узбекистане поезд столкнулся с микроавтобусом

При столкновении микроавтобуса с грузовым поездом в Наманганской области на востоке Узбекистана погибли два человека, пятеро пострадали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МЧС, на охраняемом железнодорожном переезде микроавтобус проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом.

«В результате ДТП находящиеся в автомобиле марки Damas двое граждан погибли, и пять граждан получили телесные повреждения», — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения маршрутного автобуса и грузового поезда в Азербайджане погибли два человека. Еще 42 получили ранения различной степени тяжести.