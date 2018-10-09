В Раде назвали горящий арсенал в Черниговской области одним из наиболее уязвимых

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Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Иван Винник заявил, что арсенал в Черниговской области входил в перечень наиболее уязвимых объектов ВСУ данного типа.
В Раде назвали горящий арсенал в Черниговской области одним из наиболее уязвимых
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Ещё год назад комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Украины составил перечень наиболее уязвимых арсеналов хранения боеприпасов ВСУ. Арсенал в Ичне был вторым в этом списке!» — написал он.

По словам парламентария, небрежное исполнение главой Генштаба ВС Украины Виктором Муженко своих служебных обязанностей по обеспечению, сохранению и защите военных складов и привело к взрывам на складах.

Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что на горящих военных складах в Черниговской области хранились дефицитные боеприпасы, которые не производятся на Украине.

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