После пожара на складах под Черниговом 63 человека обратились за помощью

После пожара на военных складах в Черниговской области за медицинской помощью обратились 63 человека, заявили в пресс-службе областной администрации.

«За медицинской помощью обратились 63 человека в связи с плохим самочувствием из-за задымлённости», — приводит УНН сообщение.

По словам зампреда администрации Наталии Романовой, в Ичнянском районе в зону возможного поражения от последствий чрезвычайной ситуации в радиусе 16 км попадают 18 794 человека, которые должны быть эвакуированы.

Ранее стало известно, что перед пожаром на складах под Черниговом произошло четыре взрыва.

В Киеве также заявляли, что Украина закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от эпицентра возгорания.