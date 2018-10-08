Украинские шахтёры устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате
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«Сегодня в третью смену начиная с 20:00 горняки шахты «Тошковская» ГП «Первомайскуголь» отказались спускаться в шахту и начали акцию протеста», — сообщил он.
По его словам, шахтёры выстроились в колонну, после чего пошли в город Горское, где расположено здание объединения «Первомайскуголь».
Волынец предположил, что горняки четвёртой смены также не спустятся в шахту.
В сентябре украинские шахтёры направили письмо президенту Украины Петру Порошенко с требованием выплатить долги по зарплате.