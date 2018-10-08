Украинские шахтёры устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате

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В Донецкой области Украины шахтёры организовали акцию протеста в связи с невыплатой им зарплаты. Об этом в своём Facebook заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.
Украинские шахтёры устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате
  • AFP
  • © ANATOLII STEPANOV

«Сегодня в третью смену начиная с 20:00 горняки шахты «Тошковская» ГП «Первомайскуголь» отказались спускаться в шахту и начали акцию протеста», — сообщил он. 

По его словам, шахтёры выстроились в колонну, после чего пошли в город Горское, где расположено здание объединения «Первомайскуголь». 

Волынец предположил, что горняки четвёртой смены также не спустятся в шахту.

В сентябре украинские шахтёры направили письмо президенту Украины Петру Порошенко с требованием выплатить долги по зарплате.

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