Украинские шахтёры устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате

В Донецкой области Украины шахтёры организовали акцию протеста в связи с невыплатой им зарплаты. Об этом в своём Facebook заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Сегодня в третью смену начиная с 20:00 горняки шахты «Тошковская» ГП «Первомайскуголь» отказались спускаться в шахту и начали акцию протеста», — сообщил он.

По его словам, шахтёры выстроились в колонну, после чего пошли в город Горское, где расположено здание объединения «Первомайскуголь».

Волынец предположил, что горняки четвёртой смены также не спустятся в шахту.

В сентябре украинские шахтёры направили письмо президенту Украины Петру Порошенко с требованием выплатить долги по зарплате.