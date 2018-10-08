Мотострелковой бригаде в ДНР присвоено имя Захарченко

Пятой отдельной мотострелковой бригаде Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики присвоили имя убитого главы ДНР Александра Захарченко.

Как передаёт Донецкое агентство новостей, на торжественной церемонии присутствовали руководство ДНР, лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов, депутат Госдумы России Казбек Тайсаев и делегация из Абхазии.

«Я глубоко убеждён, что вы будете с честью нести имя Александра Захарченко — человека, который своими поступками, действиями, подвигами изменил ход истории Донбасса», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее на месте гибели Захарченко установили мемориальный камень.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка.