Мотострелковой бригаде в ДНР присвоено имя Захарченко

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Пятой отдельной мотострелковой бригаде Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики присвоили имя убитого главы ДНР Александра Захарченко.
Мотострелковой бригаде в ДНР присвоено имя Захарченко
  • РИА Новости

Как передаёт Донецкое агентство новостей, на торжественной церемонии присутствовали руководство ДНР, лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов, депутат Госдумы России Казбек Тайсаев и делегация из Абхазии.

«Я глубоко убеждён, что вы будете с честью нести имя Александра Захарченко — человека, который своими поступками, действиями, подвигами изменил ход истории Донбасса», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ранее на месте гибели Захарченко установили мемориальный камень.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка.

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