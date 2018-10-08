Мотострелковой бригаде в ДНР присвоено имя Захарченко
- РИА Новости
Как передаёт Донецкое агентство новостей, на торжественной церемонии присутствовали руководство ДНР, лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов, депутат Госдумы России Казбек Тайсаев и делегация из Абхазии.
«Я глубоко убеждён, что вы будете с честью нести имя Александра Захарченко — человека, который своими поступками, действиями, подвигами изменил ход истории Донбасса», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее на месте гибели Захарченко установили мемориальный камень.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка.