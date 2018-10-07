Эксперт назвал «политическим шоу» прибытие на Украину авиации США
- ©U.S. Air Force photo/Senior Airman Erin Trower
«Это обычные учения, запланированные у них достаточно давно, которые Украина превратила в некое политическое шоу, пригласив туда американцев. Но какого-то серьёзного военного значения они не имеют. Это демонстрация того, что у Украины есть ВВС и она имеет неких достаточно влиятельных союзников. Какой-то военной опасности они тем более не представляют», — пояснил он.
Шурыгин также добавил, что не ожидает каких-либо провокационных действий в ходе учений.
«В этих провокациях точно не нуждаются американцы, которые прилетели за тридевять земель не для того, чтобы оказаться втянутыми в какую-то военную авантюру», — заключил эксперт.
Ранее на Украину прибыли истребители F-15 и транспортные самолёты C-130 ВВС США для участия в международных учениях.