Явка на выборах в Латвии составила более 54%

В Латвии явка избирателей на выборах в Сейм (парламент) страны, которые состоялись в республике 6 октября, составила 54,47% — свои голоса отдали 843175 граждан.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии с 1044 участков из 1078, расположенных на территории страны и за рубежом.

«Этот день прошёл энергично, как у нас и происходит на парламентских выборах. Нет сведений о каких-то нарушениях, которые бы могли повлиять на результат выборов. Если выглядит, что явка избирателей в Латвии была ниже, нежели мы надеялись и ожидали, то за рубежом активность была большая и даже выше, и нам даже пришлось решать вопросы с подготовкой дополнительных материалов на месте, чтобы могли проголосовать все избиратели, которые пришли на участки», — заявил глава ЦИК Латвии Арнис Цимдарс.

Отмечается, что, согласно местному законодательству, парламентские выборы признаются состоявшимися вне зависимости от явки избирателей. В настоящее время ведётся подсчёт голосов.

Также сообщается, что окончательные результаты выборов ЦИК намерен утвердить в течение трёх недель после голосования.

Ранее сообщалось, что на выборах в сейм Латвии лидирует партия «Согласие» c 20,8% голосов.