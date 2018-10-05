Белоруссия объявила персонами нон грата двух человек из-за шпионажа

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Белоруссия объявила персонами нон грата двух человек, которых Минск обвиняет в шпионаже. Соответствующее заявление сделал председатель Комитета государственной безопасности республики Валерий Вакульчик.
Белоруссия объявила персонами нон грата двух человек из-за шпионажа
  • © РИА Новости

«На этой неделе двух человек (иностранных шпионов. — RT) мы, скажем так, объявили персонами нон грата», — цитирует его РИА Новости.

При этом глава КГБ не уточнил, гражданами какой страны они являются. Он отметил, что вопросы, касающиеся шпионской деятельности, связаны «и с внешней политикой, отношениями между государствами».

В мае Вакульчик заявил, что КГБ разоблачило полковника запаса — агента иностранной разведки.

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