Глава КГБ Белоруссии заявил о разоблачении «серьёзного агента» иностранной разведки

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Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что ведомство разоблачило полковника запаса — агента иностранной разведки.

В эфире телеканала «Беларусь 1» Вакульчик заявил, что недавно силами КГБ был разоблачён «серьёзный агент иностранной разведки».

«Высокопоставленного военнослужащего (разоблачили. — RT) — полковника запаса, который имел доступ к особо охраняемым сведениям в Генеральном штабе, государственном секретариате Совета безопасности и даже к некоторым документам, поступающим из Комитета государственной безопасности», — приводит РИА Новости слова главы КГБ.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с Вакульчиком высказался за открытость КГБ.

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