Порошенко поблагодарил сенат США за признание голодомора геноцидом украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил сенат США за признание голодомора геноцидом украинского народа. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается, Порошенко поблагодарил американский сенат «за принятие резолюции о признании голодомора 1932—1933 годов геноцидом украинского народа».

По мнению Порошенко, данное решение является свидетельством стратегического партнёрства двух стран.

«Мы получили очень важную новость. Сенат Соединённых Штатов Америки принял чрезвычайно важную двухпартийную резолюцию», — сказал он на встрече с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком.

Он выразил надежду, что примеру США «последуют и другие страны».

Ранее сенат США признал голодомор 1932—1933 годов «геноцидом украинского народа».

Осенью 2017 года в МИД России заявили, что в Киеве голод 30-х годов пытаются представить «геноцидом украинского народа», однако, как утверждалось, это не имеет с действительностью ничего общего.