Поклонская заявила, что 30 детей из Донбасса будут отправлены на лечение в Москву

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с изданием «Крыминформ» заявила, что 30 детей из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будут отправлены на лечение в Москву.
Поклонская заявила, что 30 детей из Донбасса будут отправлены на лечение в Москву
  • globallookpress.com

«Мы забираем их из ЛНР и ДНР в Московскую клиническую больницу имени Башляевой для оказания медицинской помощи. Этих деток не могут вылечить из-за отсутствия необходимого оборудования, специалистов в ЛНР и ДНР», — рассказала Поклонская.

По её словам, отправку организуют совместно с министерствами здравоохранения Донбасса. Вместе с детьми поедут сопровождающие.

В Москву отправятся пациенты с офтальмологическими заболеваниями, расстройствами нервной системы, а также несовершеннолетние, которые пострадали в результате боевых действий.

Ранее СК возбудил дело по факту гибели детей при взрыве мины в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить