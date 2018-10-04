Поклонская заявила, что 30 детей из Донбасса будут отправлены на лечение в Москву

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с изданием «Крыминформ» заявила, что 30 детей из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будут отправлены на лечение в Москву.

«Мы забираем их из ЛНР и ДНР в Московскую клиническую больницу имени Башляевой для оказания медицинской помощи. Этих деток не могут вылечить из-за отсутствия необходимого оборудования, специалистов в ЛНР и ДНР», — рассказала Поклонская.

По её словам, отправку организуют совместно с министерствами здравоохранения Донбасса. Вместе с детьми поедут сопровождающие.

В Москву отправятся пациенты с офтальмологическими заболеваниями, расстройствами нервной системы, а также несовершеннолетние, которые пострадали в результате боевых действий.

Ранее СК возбудил дело по факту гибели детей при взрыве мины в Донбассе.