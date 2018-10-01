СК возбудил дело по факту гибели детей при взрыве мины в Донбассе
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По данным ведомства, украинские силовые структуры «решили установить минно-взрывные инженерные заграждения на территории объектов гражданской инфраструктуры» в ДНР.
«Реализуя преступный план, сотрудники силовых структур Украины заминировали территорию в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» недалеко от города Горловки», — говорится в сообщении.
В результате из-за детонации боеприпаса трое детей погибли, один пострадал, отметили в СК.
Дела возбуждены по признакам преступления «Применение запрещённых средств и методов ведения войны».
Ранее в ДНР сообщили о гибели троих детей под Горловкой. В городе объявлен траур.