СК возбудил дело по факту гибели детей при взрыве мины в Донбассе

Следственный комитет России завёл уголовное дело после того, как трое детей погибли и один получил ранения в результате подрыва мины в Горловке в самопровозглашённой Донецкой народной республике.

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По данным ведомства, украинские силовые структуры «решили установить минно-взрывные инженерные заграждения на территории объектов гражданской инфраструктуры» в ДНР. «Реализуя преступный план, сотрудники силовых структур Украины заминировали территорию в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» недалеко от города Горловки», — говорится в сообщении. В результате из-за детонации боеприпаса трое детей погибли, один пострадал, отметили в СК. Дела возбуждены по признакам преступления «Применение запрещённых средств и методов ведения войны». Ранее в ДНР сообщили о гибели троих детей под Горловкой. В городе объявлен траур.