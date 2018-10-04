Минобороны: новые образцы техники ВДВ впервые десантировались за пределами России

В Минобороны России сообщили, что российские Воздушно-десантные войска впервые в современной истории десантировали современную технику за пределами страны в ходе учений под белорусским Брестом.

«Российские и белорусские десантники впервые провели выброску шести единиц военной техники и вооружения на полигон в Западной Белоруссии в ходе второго этапа последних в текущем году совместных учений», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что от российской стороны десантировано четыре бронетранспортёра БТР-Д, с белорусской — гаубицы Д-30 и зенитные установки ЗУ-23-2.

Российско-белорусские учения десантников проходят на трёх полигонах под Брестом с 3 по 5 октября. В них участвуют более 1,5 тыс. военных и более 200 единиц военной техники.

Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что тренировка объединённой системы ПВО стран СНГ, в которой участвовали до 100 самолётов боевой авиации, завершилась успешно.