В Минобороны сообщили о завершении тренировки дежурных сил ПВО стран СНГ

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что тренировка объединённой системы ПВО стран СНГ, в которой участвовали до 100 самолётов боевой авиации, завершилась успешно.

«Проверка боевой готовности, которая прошла в четверг, 27 сентября, с органами управления и дежурными по ПВО силами Объединённой системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ, успешно завершилась», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что все учебные вопросы в ходе тренировки были отработаны в полном объёме.

В ходе учений экипажи военных самолётов провели манёвры в воздушном пространстве семи стран — России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) России и других стран СНГ провели около 100 пусков по целям в рамках тренировки.