На Украине предложили лишить пенсионеров права голоса на выборах

На Украине предложили лишить всех лиц пенсионного возраста права голоса на выборах всех уровней. Соответствующая петиция размещена на официальном сайте украинского президента.

«В связи с массовыми подкупами на выборах пенсионеров (гречкой и т.д.), а также из-за ностальгии людей пожилого возраста по «совку» предлагаю лишать... права голоса на выборах всех уровней», — говорится в петиции.

Также в петиции говорится, что пенсионеры «ставят под угрозу страну и стремление к интеграции в европейское сообщество».

Петицию за несколько дней поддержали 47 пользователей.

Ранее опрос показал, что только 5% граждан Украины хотели бы второй раз видеть Петра Порошенко на посту главы государства.