На Украине предложили лишить пенсионеров права голоса на выборах

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На Украине предложили лишить всех лиц пенсионного возраста права голоса на выборах всех уровней. Соответствующая петиция размещена на официальном сайте украинского президента.

«В связи с массовыми подкупами на выборах пенсионеров (гречкой и т.д.), а также из-за ностальгии людей пожилого возраста по «совку» предлагаю лишать... права голоса на выборах всех уровней», — говорится в петиции.

Также в петиции говорится, что пенсионеры «ставят под угрозу страну и стремление к интеграции в европейское сообщество».

Петицию за несколько дней поддержали 47 пользователей.

Ранее опрос показал, что только 5% граждан Украины хотели бы второй раз видеть Петра Порошенко на посту главы государства.

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