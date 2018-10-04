На Украине предложили лишить пенсионеров права голоса на выборах
«В связи с массовыми подкупами на выборах пенсионеров (гречкой и т.д.), а также из-за ностальгии людей пожилого возраста по «совку» предлагаю лишать... права голоса на выборах всех уровней», — говорится в петиции.
Также в петиции говорится, что пенсионеры «ставят под угрозу страну и стремление к интеграции в европейское сообщество».
Петицию за несколько дней поддержали 47 пользователей.
Ранее опрос показал, что только 5% граждан Украины хотели бы второй раз видеть Петра Порошенко на посту главы государства.