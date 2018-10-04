Столтенберг рассказал о помощи НАТО в создании киберцентра на Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, альянс помогает Киеву в укреплении киберзащиты и кибернетического потенциала. Он отметил, что помощь оказывается через целевые фонды. 

Он добавил, что также НАТО помогает Украине в защите сетей и инфраструктуры.

«Например, НАТО в настоящее время помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешаться или взломать киберсети», — сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что министра обороны Украины Степана Полторака не пустили на встречу НАТО.

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