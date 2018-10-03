В выборах главы ЛНР примут участие четыре кандидата
- РИА Новости
«По результатам проверки документов и подписных листов избирателей Центральной избирательной комиссией было принято решение зарегистрировать Леонида Пасечника, Леонида Коваля, Наталью Сергун и Людмилу Руснак кандидатами на должность главы Луганской народной республики на выборах на 11 ноября 2018 года», — приводит РИА Новости слова секретаря ЦИК Екатерины Терещенко.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин зарегистрирован кандидатом на выборах лидера ДНР.