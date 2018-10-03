В выборах главы ЛНР примут участие четыре кандидата

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ЦИК самопровозглашённой Луганской народной республики зарегистрировала четырёх кандидатов для участия в выборах главы республики, которые запланированы на 11 ноября.
В выборах главы ЛНР примут участие четыре кандидата
  • РИА Новости

«По результатам проверки документов и подписных листов избирателей Центральной избирательной комиссией было принято решение зарегистрировать Леонида Пасечника, Леонида Коваля, Наталью Сергун и Людмилу Руснак кандидатами на должность главы Луганской народной республики на выборах на 11 ноября 2018 года», — приводит РИА Новости слова секретаря ЦИК Екатерины Терещенко.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин зарегистрирован кандидатом на выборах лидера ДНР.

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