Эксперт оценил отставку Кучмы с поста представителя Украины в контактной группе

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отставку Леонида Кучмы с поста представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как считает эксперт, это качественно повлияет на ход переговоров.

«Например, после ухода Кучмы до того, как украинская власть не назначит своего нового специального представителя, какого-либо прогресса в рамках данного переговорного формата ждать не приходится», — сказал Манойло.

По его словам, очень сложно сказать, как это скажется на судьбе Минских соглашений и перспективах их практической реализации.

Эксперт добавил, что режим тишины на данный момент действует, а прогресса по другим направлениям нет.

«И здесь отставка Кучмы, естественно, является крайне негативным моментом», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Кучма завершил работу в контактной группе по Донбассу.

Также бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал эту отставку.