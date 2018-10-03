Эксперт оценил отставку Кучмы с поста представителя Украины в контактной группе
- РИА Новости
Как считает эксперт, это качественно повлияет на ход переговоров.
«Например, после ухода Кучмы до того, как украинская власть не назначит своего нового специального представителя, какого-либо прогресса в рамках данного переговорного формата ждать не приходится», — сказал Манойло.
По его словам, очень сложно сказать, как это скажется на судьбе Минских соглашений и перспективах их практической реализации.
Эксперт добавил, что режим тишины на данный момент действует, а прогресса по другим направлениям нет.
«И здесь отставка Кучмы, естественно, является крайне негативным моментом», — заключил он.
Ранее сообщалось, что Кучма завершил работу в контактной группе по Донбассу.
Также бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал эту отставку.