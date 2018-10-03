Эксперт оценил отставку Кучмы с поста представителя Украины в контактной группе

Короткая ссылка
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отставку Леонида Кучмы с поста представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Эксперт оценил отставку Кучмы с поста представителя Украины в контактной группе
  • РИА Новости

Как считает эксперт, это качественно повлияет на ход переговоров.

«Например, после ухода Кучмы до того, как украинская власть не назначит своего нового специального представителя, какого-либо прогресса в рамках данного переговорного формата ждать не приходится», — сказал Манойло.

По его словам, очень сложно сказать, как это скажется на судьбе Минских соглашений и перспективах их практической реализации.

Эксперт добавил, что режим тишины на данный момент действует, а прогресса по другим направлениям нет.

«И здесь отставка Кучмы, естественно, является крайне негативным моментом», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Кучма завершил работу в контактной группе по Донбассу.

Также бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал эту отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить