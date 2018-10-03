Мэр Львова заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины

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Мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый объявил о намерении принять участие в выборах президента Украины, которые запланированы на 2019 год.
Мэр Львова заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

«Моя цель очень проста и сложна одновременно — восстановить вашу веру в Украину. Сегодня перед вами весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за неё вместе!» — сказал Садовый.

Ранее сообщалось, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента страны.

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