Президент Армении подписал указы об увольнении ряда министров

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы об увольнении ряда министров, которые представляют партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения».

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

В частности, указом президента от должностей освобождены министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодёжи Левон Ваградян, глава МЧС Грачья Ростомян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, а также министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр сельского хозяйства Артур Хачатрян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил уволить министров и губернаторов от «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн».