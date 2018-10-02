Пашинян назвал условие, при котором уйдёт в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, при каком условии может уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пашиняна, он примет данное решение после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн».

«Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку... Но буду исполнять обязанности премьер-министра», — сказал он.

Ранее политик поручил уволить министров и губернаторов от указанных партий.

В свою очередь, в «Дашнакцутюн» заявили, что отзывают своих представителей.

Также сообщалось, что парламент Армении на внеочередном заседании проголосовал за принятие законопроекта, который позволяет заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны.

Впоследствии стало известно об акции протеста у здания парламента в Ереване.