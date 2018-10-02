Пашинян назвал условие, при котором уйдёт в отставку
- РИА Новости
По словам Пашиняна, он примет данное решение после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн».
«Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку... Но буду исполнять обязанности премьер-министра», — сказал он.
Ранее политик поручил уволить министров и губернаторов от указанных партий.
В свою очередь, в «Дашнакцутюн» заявили, что отзывают своих представителей.
Также сообщалось, что парламент Армении на внеочередном заседании проголосовал за принятие законопроекта, который позволяет заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны.
Впоследствии стало известно об акции протеста у здания парламента в Ереване.