В Казахстане посторонний проник на борт самолёта
- РИА Новости
«По факту прохода на борт воздушного судна авиакомпании АО «Эйр Астана» на рейсе Алма-Ата — Гонконг постороннего человека комитетом гражданской авиации МИР РК назначена внеплановая инспекционная проверка по авиационной безопасности», — говорится в сообщении комитета на странице в Facebook.
Отмечается, что в ходе проверки будут изучены и расследованы все обстоятельства данного инцидента.
Другие подробности случившегося не приводятся.
Ранее сообщалось, что пассажир индийской авиакомпании IndiGo перед вылетом из Мумбая в Калькутту пытался проникнуть в кабину пилота, чтобы зарядить свой мобильный телефон.