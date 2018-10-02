В Казахстане посторонний проник на борт самолёта

Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию (МИР) Казахстана выясняет, как посторонний проник на борт самолёта авиакомпании Air Astana, следовавшего из Алма-Аты в Гонконг.

«По факту прохода на борт воздушного судна авиакомпании АО «Эйр Астана» на рейсе Алма-Ата — Гонконг постороннего человека комитетом гражданской авиации МИР РК назначена внеплановая инспекционная проверка по авиационной безопасности», — говорится в сообщении комитета на странице в Facebook.

Отмечается, что в ходе проверки будут изучены и расследованы все обстоятельства данного инцидента.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщалось, что пассажир индийской авиакомпании IndiGo перед вылетом из Мумбая в Калькутту пытался проникнуть в кабину пилота, чтобы зарядить свой мобильный телефон.