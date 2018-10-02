Эксперт прокомментировал заявление Климкина о ядерном оружии в Крыму
- РИА Новости
Как считает эксперт, такими высказываниями Киев продолжает «нагнетать информационную шумиху» вокруг полуострова.
«Россия имеет полное право размещать вооружение для защиты своего суверенитета на своей же территории — и Крым не является исключением», — сказал Самонкин.
По его словам, относительно размещения ядерного оружия Климкин явно погорячился.
Со своей стороны, политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News назвал заявление Киева очередной провокацией.
Кроме того, эксперт отметил, что России незачем восстанавливать инфраструктуру для хранения ядерного вооружения в Крыму, так как это будет слишком затратно и приведёт к очередным дипломатическим спорам.
«И ещё один момент, связанный с ядерным оружием: его мощь вообще не ограничена территориальной привязкой», — добавил он.
Ранее в Совфеде назвали очередным фейком слова Климкина о ядерном оружии в Крыму.