Эксперт прокомментировал заявление Климкина о ядерном оружии в Крыму

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Председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу» и у него есть подозрения, что на полуострове размещается ядерное оружие.
Эксперт прокомментировал заявление Климкина о ядерном оружии в Крыму
  • РИА Новости

Как считает эксперт, такими высказываниями Киев продолжает «нагнетать информационную шумиху» вокруг полуострова.

«Россия имеет полное право размещать вооружение для защиты своего суверенитета на своей же территории — и Крым не является исключением», — сказал Самонкин.

По его словам, относительно размещения ядерного оружия Климкин явно погорячился.

Со своей стороны, политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News назвал заявление Киева очередной провокацией.

Кроме того, эксперт отметил, что России незачем восстанавливать инфраструктуру для хранения ядерного вооружения в Крыму, так как это будет слишком затратно и приведёт к очередным дипломатическим спорам.

«И ещё один момент, связанный с ядерным оружием: его мощь вообще не ограничена территориальной привязкой», — добавил он.

Ранее в Совфеде назвали очередным фейком слова Климкина о ядерном оружии в Крыму.

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