Эксперт прокомментировал заявление Климкина о ядерном оружии в Крыму

Председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу» и у него есть подозрения, что на полуострове размещается ядерное оружие.

Как считает эксперт, такими высказываниями Киев продолжает «нагнетать информационную шумиху» вокруг полуострова.

«Россия имеет полное право размещать вооружение для защиты своего суверенитета на своей же территории — и Крым не является исключением», — сказал Самонкин.

По его словам, относительно размещения ядерного оружия Климкин явно погорячился.

Со своей стороны, политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News назвал заявление Киева очередной провокацией.

Кроме того, эксперт отметил, что России незачем восстанавливать инфраструктуру для хранения ядерного вооружения в Крыму, так как это будет слишком затратно и приведёт к очередным дипломатическим спорам.

«И ещё один момент, связанный с ядерным оружием: его мощь вообще не ограничена территориальной привязкой», — добавил он.

Ранее в Совфеде назвали очередным фейком слова Климкина о ядерном оружии в Крыму.