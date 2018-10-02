В Совфеде назвали очередным фейком слова Климкина о ядерном оружии в Крыму

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Анастасия Румянцева, Полина Полетаева
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу», и у него есть подозрения, что на полуострове размещается ядерное оружие.
В Совфеде назвали очередным фейком слова Климкина о ядерном оружии в Крыму
  • РИА Новости

«Это заявление из серии очередных фейков, которые активно плодятся последнее время на территории как Украины, так и сопредельных государств. Это к теме дальнейшей демонизации России и запугивания собственного населения», — отметила Тимофеева.

Климкин также сообщил, что МИД Украины планирует подготовить проект специальной резолюции ООН по вопросу «милитаризации Крыма».

По словам Тимофеевой, исходя из этой резолюции киевские власти могут попытаться потребовать всё, что угодно.

«Если сейчас они повышают градус, делая заявления о размещении ядерного оружия, то это всё может найти отражение в планируемой резолюции, исходя из этого они могут дальше требовать всё, что угодно. При этом опять же: основным источником угрозы ядерного заражения является сама Украина, и те атомные станции на её территории», — заключила Тимофеева.

В МИД Украины заподозрили Россию «в размещении ядерного оружия» в Крыму.

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