В Крыму назвали воспалённой фантазией слова Климкина о ядерном оружии на полуострове

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Анастасия Румянцева
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу» и у него есть подозрения, что на полуострове размещается ядерное оружие.
В Крыму назвали воспалённой фантазией слова Климкина о ядерном оружии на полуострове
  • РИА Новости

«В отношении превращения Крыма в «военную базу» — здесь лучше всего говорят цифры. Только вчера была подведена некая черта под курортным сезоном, Республику Крым посетили уже более 6 млн туристов, при этом 1 млн приехали с территории Украины. Когда какой-то регион развивается как военная база, вряд ли такое количество туристов приезжает, тем более из страны, которую представляет господин Климкин», — отметил Полонский.

Он добавил, что со стороны Киев специально озвучивает как можно более фантастические заявления.

«Что касается его воспалённой фантазии в отношения ядерного оружия — действующие украинские власти чем невероятнее сделают заявление, тем больше в него поверят в силу его безумности. Как-то иначе комментировать этот бред я не считаю необходимым», — отметил Полонский.

В МИД Украины заподозрили Россию «в размещении ядерного оружия» в Крыму.

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