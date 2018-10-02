Эксперт оценил заявление Климкина о ядерном оружии в Крыму
- РИА Новости
По словам эксперта, такие высказывания не соответствуют действительности.
«С тех пор как Крым в Россию вернулся, жизнь на полуострове налаживаться начала — а Киев это раздражает», — отметил он.
В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Невскими новостями» сказал, что якобы размещение ядерного оружия и милитаризация полуострова — это проблема вообще отношений Украины и России, её обсуждение со стороны Киева ведётся с 2014 года.
«Сейчас же наступает период обострения, связанный с началом предвыборной кампании президента Украины», — пояснил эксперт.
Кроме того, Кошкин заявил, что стратегической и тактической необходимости размещения ядерного оружия в Крыму нет.
Ранее в Совфеде назвали очередным фейком слова Климкина о ядерном оружии в Крыму.