Эксперт оценил заявление Климкина о ядерном оружии в Крыму

Заместитель главы экспертно-консультационного совета при главе Республики Крым, политолог Сергей Михеев в беседе с ФАН оценил заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу» и у него есть подозрения, что на полуострове размещается ядерное оружие.

По словам эксперта, такие высказывания не соответствуют действительности.

«С тех пор как Крым в Россию вернулся, жизнь на полуострове налаживаться начала — а Киев это раздражает», — отметил он.

В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Невскими новостями» сказал, что якобы размещение ядерного оружия и милитаризация полуострова — это проблема вообще отношений Украины и России, её обсуждение со стороны Киева ведётся с 2014 года.

«Сейчас же наступает период обострения, связанный с началом предвыборной кампании президента Украины», — пояснил эксперт.

Кроме того, Кошкин заявил, что стратегической и тактической необходимости размещения ядерного оружия в Крыму нет.

Ранее в Совфеде назвали очередным фейком слова Климкина о ядерном оружии в Крыму.