Сенатор от Крыма объяснила слова Климкина о ядерном оружии приближающимися выборами

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Анастасия Румянцева
Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу», и у него есть подозрения, что на полуострове размещается ядерное оружие.
Сенатор от Крыма объяснила слова Климкина о ядерном оружии приближающимися выборами
  • РИА Новости

«Не интересами крымчан руководствуется глава МИД Украины Павел Климкин, заявляя о том, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу», основываясь на личных «подозрениях, что там может быть и ядерное оружие». Украинская политическая «подозрительность» обусловлена исключительно предстоящими президентскими выборами и является частью избирательной кампании Порошенко, существенной основой которой служит армия», — отметила Ковитиди.

Сенатор добавила, что в общем контексте антироссийских настроений и заявления Климкина о подготовке украинского проекта специальной резолюции ООН о милитаризации Крыма.

«Любые заявления украинских политиков, звучащие до 31 марта 2019 года, далеки от интересов народа Украины и должны рассматриваться исключительно в ракурсе предстоящих президентских выборов, которые на Украине уже фактически начались», — заключила Ковитиди.

В МИД Украины заподозрили Россию «в размещении ядерного оружия» в Крыму.

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