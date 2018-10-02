Бурджанадзе: я выступаю за диалог с Россией

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Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в программе ведущей RT Оксаны Бойко «Противоположности» заявила, что выступает за диалог с Россией.
Бурджанадзе: я выступаю за диалог с Россией
  • РИА Новости

«Я выступаю за диалог с Россией, за поиск решения российско-грузинских проблем, за установление дружеских отношений между нашими странами, потому что уверена: Грузии это пойдёт на пользу», — сказала Бурджанадзе.

Она также отметила, что поддерживать хорошие отношения с Россией не означает не поддерживать таких же связей с другими соседями, с США или ЕС.

«Но Россия — это очень мощная страна в регионе, и в наших с ней отношениях множество проблем. Нам необходимо обсуждать их с Россией. Если есть проблемы, их нужно обсуждать. И только из-за этого мне приписывают «пророссийскую позицию». Но ведь без диалога найти решение невозможно!» — добавила она.

Полное интервью — в материале RT.

Ранее бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с газетой «Известия» заявила, что разрыв российско-грузинских дипломатических отношений был ошибкой.

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