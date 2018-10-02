На Украине заявили о планах создать стратегический запас нефти
- globallookpress.com
«Впервые в Украине будет предложен законопроект про минимальные запасы нефти и нефтепродуктов. Он писался в течение последних пяти месяцев», — сообщил Мосийчук.
По его словам, проект находится «на согласовании в энергетическом сообществе».
Мосийчук отметил, что принятие закона позволит создать 90-дневный стратегический запас нефти и нефтепродуктов. Предполагается, что запас можно будет использовать во время чрезвычайных ситуаций.
Как ожидается, резерв будет состоять из 2 млн тонн нефти.
По словам главы ведомства, для создания стратегического запаса Украине понадобится около $2,5 млрд.
В июле сообщалось, что Украина за полгода сократила транзит нефти в Европу на 6,5%.