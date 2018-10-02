На Украине заявили о планах создать стратегический запас нефти

На Украине разработали законопроект о создании стратегического резерва нефти в количестве 2 млн тонн. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука.

«Впервые в Украине будет предложен законопроект про минимальные запасы нефти и нефтепродуктов. Он писался в течение последних пяти месяцев», — сообщил Мосийчук.

По его словам, проект находится «на согласовании в энергетическом сообществе».

Мосийчук отметил, что принятие закона позволит создать 90-дневный стратегический запас нефти и нефтепродуктов. Предполагается, что запас можно будет использовать во время чрезвычайных ситуаций.

Как ожидается, резерв будет состоять из 2 млн тонн нефти.

По словам главы ведомства, для создания стратегического запаса Украине понадобится около $2,5 млрд.

В июле сообщалось, что Украина за полгода сократила транзит нефти в Европу на 6,5%.