В Госдуме ответили на заявление Климкина о ядерном оружии в Крыму

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым превратился в одну «большую военную российскую базу», и у него есть подозрения, что на полуострове размещается ядерное оружие.
В Госдуме ответили на заявление Климкина о ядерном оружии в Крыму
  • © Global Look Press

«Хочу порекомендовать Климкину хорошее успокоительное, «валериана в таблетках» — если руководство Украины ещё не угробило свою фармакологическую промышленность, оно должно быть в аптеках Киева», — отметил Белик.

По словам депутата, Россия развивает свой ОПК в рамках стратегии национальной безопасности.

При этом он подчеркнул, что нет никаких причин — ни тактических, ни стратегических — для размещения ядерного оружия на полуострове, «как бы ни хотелось Украине демонизировать нашу страну».

«Я очень переживаю за самочувствие украинского министра, ведь Россия проводит постоянную модернизацию своих ВС, а Севастополь и Крым на особом счету у руководства страны. Будут появляться новые корабли, подводные лодки, средства ПВО. Если на каждый этап модернизации Черноморского флота или других подразделений, находящихся на территории полуострова, Климкин будет так болезненно реагировать, никакого здоровья не хватит, загубит себя украинский дипломат», — пояснил Белик.

В МИД Украины заподозрили Россию «в размещении ядерного оружия» в Крыму.

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