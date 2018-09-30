Британские консерваторы намерены расследовать утечку личных данных членов партии

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Консервативная партия Великобритании намерена провести расследование по факту утечки личных данных депутатов и членов правительства. Об этом заявил председатель партии Брендон Льюис.
Британские консерваторы намерены расследовать утечку личных данных членов партии
  • © Christophe Bluntzer
  • globallookpress.com

«Любая утечка является серьёзным инцидентом. Она будет полностью расследована, мы относимся к этому со всей ответственностью», — сказал он в беседе со Sky News.

Отмечается, что утечка информации произошла из-за ошибки в приложении, разработанном для конференции в Бирмингеме, которым пользовались члены партии.

Ранее стало известно, что личные данные бывшего главы британского МИД Бориса Джонсона, министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда, а также ряда других чиновников попали в сеть.

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