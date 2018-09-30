Британские консерваторы намерены расследовать утечку личных данных членов партии
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«Любая утечка является серьёзным инцидентом. Она будет полностью расследована, мы относимся к этому со всей ответственностью», — сказал он в беседе со Sky News.
Отмечается, что утечка информации произошла из-за ошибки в приложении, разработанном для конференции в Бирмингеме, которым пользовались члены партии.
Ранее стало известно, что личные данные бывшего главы британского МИД Бориса Джонсона, министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда, а также ряда других чиновников попали в сеть.