Британские консерваторы намерены расследовать утечку личных данных членов партии

Консервативная партия Великобритании намерена провести расследование по факту утечки личных данных депутатов и членов правительства. Об этом заявил председатель партии Брендон Льюис.

«Любая утечка является серьёзным инцидентом. Она будет полностью расследована, мы относимся к этому со всей ответственностью», — сказал он в беседе со Sky News.

Отмечается, что утечка информации произошла из-за ошибки в приложении, разработанном для конференции в Бирмингеме, которым пользовались члены партии.

Ранее стало известно, что личные данные бывшего главы британского МИД Бориса Джонсона, министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда, а также ряда других чиновников попали в сеть.