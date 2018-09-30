Порошенко поблагодарил Путина за то, что Украина стала «более европейской»

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире CNN поблагодарил российского президента Владимира Путина за то, что он «сделал Украину более европейской страной».

По словам Порошенко, в 2013 году «трансатлантическую интеграцию Украины поддерживали 16% украинцев».

«Сейчас это более 54%. Кто сделал это? Путин. В 2013 году европейскую интеграцию, вступление в ЕС поддерживали 33% украинцев. Сейчас — 74%. Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и готовой защищать европейские и трансатлантические ценности», — сказал украинский лидер.

Он также выразил уверенность, что «страна не вернётся в Российскую империю».

Ранее Порошенко заявил, что не собирается спрашивать у России или лично у Владимира Путина разрешения на вступление в Евросоюз и НАТО.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что Порошенко зарегистрировал в Верховной раде поправки в Конституцию о курсе государства на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс.