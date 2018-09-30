Эксперт прокомментировал сообщения о переброске войск Украины к границе с Венгрией

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO, публицист Станислав Бышок прокомментировал информацию о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе. Об этом сообщает Nation News.

Как отметил эксперт, Венгрия, хотя и входит в Евросоюз, в последние полгода подвергается критике со стороны Брюсселя из-за её независимой политики, в том числе по поводу миграционных и национальных вопросов.

«В конфликте с Украиной Венгрию поддержит Польша, и это станет большой проблемой для Киева, потому что Варшава считается главным адвокатом Украины в вопросах интеграции с ЕС», — полагает Бышок.

Он не исключил, что Варшава попытается стать новым Минском, и это был бы правильный шаг.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерениях украинской стороны.