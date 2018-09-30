На Украине в Черкасской области в результате ДТП погиб человек

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Помощник начальника Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области Константин Проценко сообщил, что в Черкасской области столкнулись автомобили «ВАЗ» и «ЗАЗ», в результате ДТП погиб один человек.

«Возле села Благодатное во время лобового столкновения автомобилей «ВАЗ» и «ЗАЗ» пострадали три человека. Спасательные подразделения, прибывшие на место происшествия, провели деблокирование с разбитых машин двух травмированных. Ещё один человек от полученных в результате ДТП травм погиб на месте», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Харькове легковой автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами, которая стояла на остановке, в результате произошедшего пострадали шесть человек.

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