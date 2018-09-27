В Харькове шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой на остановке

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В Харькове легковой автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами, которая стояла на остановке, в результате произошедшего пострадали шесть человек. Об этом информирует пресс-служба управления Нацполиции по области.
В Харькове шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой на остановке
  • РИА Новости

«Сегодня в 8:24 в Харькове на улице Достоевского 46-летний водитель автомобиля BMW столкнулся с автобусом маршрута 123а, который стоял на остановке», — заявили в полиции. 

Отмечается, что в результате произошедшего получили травмы четыре пассажира маршрутки и два пассажира легкового автомобиля.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Одессе в ДТП с маршруткой пострадали девять человек.

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