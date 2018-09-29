В сети появилось видео с места взрыва на съезде компартии в Донецке

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Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места взрыва в Куйбышевском районе Донецка.
В сети появилось видео с места взрыва на съезде компартии в Донецке
  • РИА Новости

Видеокадры опубликованы на сайте канала.

На записи видно трёхэтажное здание, в котором проходило мероприятие, а также забор, обгоревший в результате ЧП.

Ранее сообщалось, что на съезде компартии в столице самопровозглашённой Донецкой народной республики произошёл взрыв.

По некоторым данным, в здании сработало безоболочное взрывное устройство весом 100—150 граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате инцидента пострадали четыре человека.

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