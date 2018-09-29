Порошенко убеждён в принятии резолюции ООН по Крыму
- РИА Новости
«Точно будет принята резолюция Организации Объединенных Наций — резолюция по Крыму, где Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию», — цитирует УНН главу государства.
В начале августа президент Украины поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В конце 2017 года ГА ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму. Киев поддержал данное решение.
В Совете Федерации прокомментировали ФАН заявление МИД Украины о принятой резолюции.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.