Порошенко убеждён в принятии резолюции ООН по Крыму

Президент Украины Пётр Порошенко на форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» выразил уверенность в том, что резолюция ООН по Крыму будет принята.

«Точно будет принята резолюция Организации Объединенных Наций — резолюция по Крыму, где Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию», — цитирует УНН главу государства.

В начале августа президент Украины поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В конце 2017 года ГА ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму. Киев поддержал данное решение.

В Совете Федерации прокомментировали ФАН заявление МИД Украины о принятой резолюции.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.