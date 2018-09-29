Порошенко заявил, что резолюция по Донбассу в СБ ООН «практически готова»

На сьогодні Україна, США, Німеччина, Франція мають настільки спільне бачення миротворчої місії на Донбасі, що практично готові вносити спільну резолюцію на розгляд Радбезу ООН. І якщо Росія скористається правом вето, це буде її викликом не лише Україні, а всій світовій спільноті