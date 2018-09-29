Порошенко заявил, что резолюция по Донбассу в СБ ООН «практически готова»
- Reuters
«И если Россия воспользуется правом вето, это будет её вызовом не только Украине, а всему мировому сообществу», — написал он в Twitter.
На сьогодні Україна, США, Німеччина, Франція мають настільки спільне бачення миротворчої місії на Донбасі, що практично готові вносити спільну резолюцію на розгляд Радбезу ООН. І якщо Росія скористається правом вето, це буде її викликом не лише Україні, а всій світовій спільноті— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 сентября 2018 г.
Ранее украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина совместно с Соединёнными Штатами, Францией и Германией подготовила резолюцию о введении миссии ООН в Донбасс.