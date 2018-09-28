В ЛНР заявили о наращивании сил ВСУ в Донбассе

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Михаил Филипоненко заявил, что украинские войска наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинская сторона, несмотря на объявленное перемирие, продолжает наращивать силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения», — сказал он.

Как указал Филипоненко, ранее в район населённого пункта Золотое, находящегося под контролем Украины, прибыла колона военной техники и вооружения, в том числе шесть пушек МТ-12 «Рапира», шесть гаубиц «Д-30», четыре МТЛБ, около 30 военных автомобилей.

Представитель ЛНР уточнил, что в районе населённого пункта Нижнетеплое были также замечены две единицы реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее в ЛНР заявили об обнаружении станции радиоразведки производства США в Донбассе.