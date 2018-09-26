В ЛНР заявили об обнаружении станции радиоразведки производства США в Донбассе

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об обнаружении у линии соприкосновения в Донбассе радиолокационной станции артиллерийской разведки производства США.

Об этом рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«В населённом пункте Попасная (под контролем украинских силовиков) в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ отмечена работа радиолокационной станции артиллерийской разведки AN/TPQ-48 американского производства», — цитирует его РИА Новости.

Как отметили в милиции республики, станция выдаёт данные для миномётных расчётов украинских силовиков.

Ранее в ЛНР опровергли взятие под контроль хутора в Луганской области солдатами ВСУ.