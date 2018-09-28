Тимошенко призвала украинцев «потерпеть» до выборов 2019 года

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Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала граждан своей страны «потерпеть» до выборов 2019 года, сообщает ФАН.
Тимошенко призвала украинцев «потерпеть» до выборов 2019 года
  • РИА Новости

На брифинге она сказала, что нужно «сжав зубы просто потерпеть полгода до выборов, потому что после них нынешняя вакханалия сразу закончится».

Кроме того, Тимошенко призвала руководителей федеральных силовых и госструктур не позволить действующей власти нанести за предстоящие шесть месяцев материальный ущерб Украине и её народу.

Ранее политик заявила, что если она победит на выборах президента Украины, то ликвидирует компанию «Нафтогаз», так как она является ненужным посредником.

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