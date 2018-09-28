В ЛНР прокомментировали отставку Кучмы с поста представителя Украины в контактной группе

В самопровозглашённой Луганской народной республике прокомментировали отставку Кучмы с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по Донбассу.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник считает, что уход Кучмы отразится только на тональности ведения переговоров.

«В конечном итоге Кучма является лишь лицом на переговорах, а политика заведения переговоров в тупик генерировалась и генерируется на Банковой. С уходом Кучмы может измениться только внешняя форма переговоров, но не содержание», — цитирует ТАСС Мирошника.

Ранее стало известно, что Кучма также выступил против переноса площадки для переговоров из Минска.