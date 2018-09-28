Кучма заявил о нецелесообразности переноса из Минска переговоров по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма, который подал в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, выступил против переноса площадки для переговоров.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы слышим: давайте перенесём переговоры из Минска в нейтральную страну. Я перечисляю эти страны: Швейцария, Швеция, Финляндия... Кто-то думает, что мы там можем проводить эти встречи? И что они будут оформлять допуск туда представителям Донбасса? А стоимость там проведённых встреч? Вы знаете, что некоторые наши участники Минского процесса ездят в столицу Белоруссии за свои деньги?» — сказал Кучма.

По его словам, при принятии таких решений необходимо думать последствиях.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу.