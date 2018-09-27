Нацбанк Украины ожидает транша МВФ до конца года

У Киева есть шанс получить новый транш МВФ в 2018 году, заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

«Мы считаем, что в переговорах достигнут определённый прогресс, и мы надеемся на успешный результат… Я вижу, что при позитивном развитии ситуации мы вполне можем получить финансирование от МВФ и других официальных кредиторов в 2018 году», — сказал Чурий в интервью «Экономической правде».

По его словам, существующая программа заканчивается в марте 2019 года, который будет непростым для страны из-за значительных валютных платежей по госдолгу, а также президентских и парламентских выборов.

«Поддержка со стороны МВФ — это очень позитивный сигнал для всех кредиторов. Если у нас будет новая программа, это даст нам возможность безболезненно пройти предвыборный и выборный период и не допустить негативного влияния на макростабильность, которую мы имеем», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили о требованиях МВФ к Украине. Среди них — повышение цен на газ и проведение антикоррупционной реформы.