В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что два ополченца погибли и один пострадал в результате обстрела санитарного автомобиля со стороны украинских военных.
В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.

По его словам, санитарный автомобиль выдвинулся в Коминтерново для оказания помощи и эвакуации раненого.

Он заявил, что украинские силовики открыли по машине «прицельный огонь, несмотря на хорошо различимые опознавательные знаки и невоенный вид санитарного автомобиля».

«В результате этого хладнокровно спланированного убийства погибли двое, ранение получил ещё один военнослужащий ДНР», — сказал Безсонов.

Ранее в ДНР заявили об активности беспилотников украинских военных.

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