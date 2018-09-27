В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при обстреле со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.
По его словам, санитарный автомобиль выдвинулся в Коминтерново для оказания помощи и эвакуации раненого.
Он заявил, что украинские силовики открыли по машине «прицельный огонь, несмотря на хорошо различимые опознавательные знаки и невоенный вид санитарного автомобиля».
«В результате этого хладнокровно спланированного убийства погибли двое, ранение получил ещё один военнослужащий ДНР», — сказал Безсонов.
Ранее в ДНР заявили об активности беспилотников украинских военных.