Экс-депутат Рады прокомментировал требования МВФ к Украине

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал требования Международного валютного фонда к Украине.

По его словам, в преддверии президентских выборов украинский лидер Пётр Порошенко изыскивает способы как-то договориться с МВФ.

Как считает Олейник, в реальности страна находится в состоянии технического дефолта.

«Это страна-банкрот. Как правило, с такой страной никто не хочет иметь дело», — добавил он.

Со своей стороны, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с радио Sputnik сказал, что Украине трудно выполнять какие-либо условия, тем более жёсткие условия МВФ.

«А в условиях практически предвыборной кампании, которая сейчас разворачивается на Украине, выполнять эти требования ещё сложнее», — считает он.

Ковалёв также сказал, что на данный момент нет никаких позитивных моментов, которые бы свидетельствовали о том, что положение украинской экономики серьёзно улучшилось.

Ранее сообщалось, что среди условий, которые необходимо выполнить, ключевым является повышение цен на газ. По данным источников, до 15 октября правительство должно принять решение об увеличении цены на газ на 23%.