Луценко обвинил украинских активистов в разжигании ненависти к власти

Короткая ссылка
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что часть украинских общественных активистов сеют ненависть к действующей власти.
Луценко обвинил украинских активистов в разжигании ненависти к власти
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Украинская правда».

Таким образом он объяснил тот факт, что расследования нападений на общественников продвигаются очень медленно.

«Причина не только в бандитских элементах и некачественной работе правоохранительных органов, но и в атмосфере тотальной ненависти к власти, которую сеет часть общественных активистов», — цитирует его «СТРАНА.ua».

По его словам, запланированная акция протеста у здания администрации президента Украины Петра Порошенко является продолжением такой политики.

«С моей точки зрения, надо всем сторонам остановиться и начать сотрудничать ради установления законности и порядка на Украине», — добавил он.

Ранее во Львове неизвестные с металлическими палками и ножами совершили вооружённое нападение на представителей одной из общественных организаций, в результате пострадали четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить