Луценко обвинил украинских активистов в разжигании ненависти к власти
- РИА Новости
Об этом сообщает «Украинская правда».
Таким образом он объяснил тот факт, что расследования нападений на общественников продвигаются очень медленно.
«Причина не только в бандитских элементах и некачественной работе правоохранительных органов, но и в атмосфере тотальной ненависти к власти, которую сеет часть общественных активистов», — цитирует его «СТРАНА.ua».
По его словам, запланированная акция протеста у здания администрации президента Украины Петра Порошенко является продолжением такой политики.
«С моей точки зрения, надо всем сторонам остановиться и начать сотрудничать ради установления законности и порядка на Украине», — добавил он.
Ранее во Львове неизвестные с металлическими палками и ножами совершили вооружённое нападение на представителей одной из общественных организаций, в результате пострадали четыре человека.