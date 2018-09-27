Луценко обвинил украинских активистов в разжигании ненависти к власти

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что часть украинских общественных активистов сеют ненависть к действующей власти.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Таким образом он объяснил тот факт, что расследования нападений на общественников продвигаются очень медленно.

«Причина не только в бандитских элементах и некачественной работе правоохранительных органов, но и в атмосфере тотальной ненависти к власти, которую сеет часть общественных активистов», — цитирует его «СТРАНА.ua».

По его словам, запланированная акция протеста у здания администрации президента Украины Петра Порошенко является продолжением такой политики.

«С моей точки зрения, надо всем сторонам остановиться и начать сотрудничать ради установления законности и порядка на Украине», — добавил он.

Ранее во Львове неизвестные с металлическими палками и ножами совершили вооружённое нападение на представителей одной из общественных организаций, в результате пострадали четыре человека.