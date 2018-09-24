Во Львове неизвестные с ножами напали на группу активистов

На Украине во Львове неизвестные с металлическими палками и ножами совершили вооружённое нападение на представителей одной из общественных организаций, в результате пострадали четыре человека.

Как сообщает «Укринформ», полицейские возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Личности нападавших устанавливаются.

«В полицию накануне поступило сообщение от медиков, что в больницу попали четверо молодых людей с различными телесными повреждениями. По факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 УК — «хулиганство», — заявила пресс-секретарь управления Нацполиции по Львовской области Светлана Добровольская.

Она добавила, что никто из пострадавших не обращался в полицию. Также активисты не предоставляют информации о произошедшем.

В июне во Львове при нападении на лагерь цыган погиб один человек.