Во Львове неизвестные с ножами напали на группу активистов

Короткая ссылка
На Украине во Львове неизвестные с металлическими палками и ножами совершили вооружённое нападение на представителей одной из общественных организаций, в результате пострадали четыре человека.
Во Львове неизвестные с ножами напали на группу активистов
  • РИА Новости

Как сообщает «Укринформ», полицейские возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Личности нападавших устанавливаются. 

«В полицию накануне поступило сообщение от медиков, что в больницу попали четверо молодых людей с различными телесными повреждениями. По факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 УК — «хулиганство», — заявила пресс-секретарь управления Нацполиции по Львовской области Светлана Добровольская.

Она добавила, что никто из пострадавших не обращался в полицию. Также активисты не предоставляют информации о произошедшем.

В июне во Львове при нападении на лагерь цыган погиб один человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить