В Совфеде оценили требования МВФ к Украине

Член Совета Федерации, сенатор от Свердловской области Эдуард Россель в беседе с Inforeactor оценил требования Международного валютного фонда к Украине.

«Что касается обычных украинцев, всё предельно просто. Они отнесутся негативно. Ведь зарплаты обычных рабочих не повышаются, а стоимость голубого топлива сильно растёт», — сказал Россель, говоря о требовании МВФ повысить цены на газ.

По словам сенатора, такое решение может негативно отразиться на предвыборном рейтинге президента Украины Петра Порошенко.

Со своей стороны, директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН отметил, что ничего нового в требованиях МВФ нет.

«Это все старые требования, которые частично выполнены, как и обязательства фонда перед Киевом», — пояснил он.

Как прогнозирует эксперт, ситуация изменится, когда Украина станет строить самостоятельную экономику.

Ранее сообщалось, что согласно требованиям МВФ украинские власти должны провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.