В Раде рассказали об аплодисментах после выступления Порошенко на ГА ООН

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что президенту Украины Петру Порошенко аплодировали после его выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Президенту Украины зал аплодировал после выступления, что нечасто бывает на пленарке Генассамблеи», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

В ходе выступления на ГА ООН Порошенко обвинил Россию в попытке «оккупировать» Азовское море и призвал ввести санкции в отношении Москвы.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал данное заявление украинского лидера.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул во время выступления украинского лидера Петра Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.